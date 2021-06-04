Цена на нефть Brent поднялась выше $72. Такого не было два года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась до двухлетнего максимума. Баррель нефти с поставкой в августе 2021 года днём 4 июня продавался на лондонской бирже ICE по $72,15. Последний раз цена на Brent поднималась выше $72 два года назад, в мае 2019 года. Спустя некоторое время после рекорда показатель немного снизился. В то же время дорожает и нефть марки WTI. По состоянию на 16:23 мск цена на сырьё марки Brent составила $72,15 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К 17:25 мск стоимость нефти немного снизилась и составила $71,88 за баррель. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии Brent подорожала на 0,8%. Одновременно с этим дорожает и нефть марки WTI: один баррель с поставкой в августе 2021 года обойдётся в $69,35. Рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составляет 0,78%. В последний раз нефть марки WTI торговалась по $69 за баррель в октябре 2018 года. В то же время растёт курс рубля. Доллар в ходе торгов на бирже опустился ниже 73 рублей — впервые почти за месяц и во второй раз с 17 марта. Евро снижался до минимума после 31 марта — 88,75 рубля. В марте 2021 года цены на нефть вернулись на докризисный уровень. Тогда впервые с января 2020 года фьючерс на нефть марки Brent стоил больше $71 за баррель. Фото: Pxhere , CC0 Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .