Путин: Россия не будет отказываться от доллара

Россия не собирается отказываться от доллара как резервной валюты или средства для расчетов, пояснил президент на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", - сказал Путин. И из-за этого, например, Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.