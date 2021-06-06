Гречке запретили выезд из страны: что будет с ценами

Иного мнения придерживается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев
. Он убежден, что запрет на экспорт гречки — очень плохая идея. «Получается, когда конъюнктура плохая, то это проблема предпринимателей; а когда конъюнктура хорошая, то заработать бизнесу не дают. То есть, государство решает проблемы нерыночными методами, за счет бизнеса, а это снижает конкуренцию наших компаний и экономики в целом, — считает собеседник «МК». — На мой взгляд, необходимо более быстрыми темпами повышать ключевую ставку, и она должна быть 6-8%, а не 5% как сейчас. Это укрепит рубль и естественным путем сделает менее выгодным экспорт».