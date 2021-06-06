Гречке запретили выезд из страны: что будет с ценами

Вступило в силу постановление правительства о запрете на экспорт гречневой крупы до 31 августа 2021-го. Причиной ограничения стало подорожание важного для внутреннего рынка продукта. Но сможет ли внеочередная запретительная инициатива сдержать рост цен? Потерявший силу рубль сделал внешние рынки привлекательными для отечественных аграриев. Тысячи тонн товара шло за кордон: покупатели довольны, производители в большом плюсе. Эксперты считают, что государство решает проблему нерыночным методом, за счет бизнеса, а в ущерб себе торговать вряд ли кто-то станет.

Россия ввела временный запрет на вывоз гречихи, эта мера будет действовать до сентября. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин . Между тем, стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%. С начала года рост цен на крупу составил 6,7%, следует из данных Росстата . К этому стоит добавить, что за прошлый год крупа подорожала более, чем на треть.

Объясняется фактор подорожания гречки сочетанием двух главных факторов. С одной стороны, в мире продовольствие подорожало. С другой, в России, как известно, произошла в прошлом году девальвация отечественной валюты в прошлом году — рубль ослаб, и это серьезно подстегнуло инфляцию. Что сделали производители после падения рубля? Естественно, в погоне за прибылью направили свой товар на внешние рынки. В итоге в 2020-м на экспорт ушло 220 тыс. тонн гречихи против 80 тыс. годом ранее. Основными импортерами российской крупы являются Китай, Латвия и Украина.

Ну а тем временем, внутри страны стали возникать локальные дефициты гречки и начался естественный рост цен на нее. Теперь власти поставили на пути экспорта крупы административный барьер. Поможет ли он рынку?

По словам члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Анны Вовк, если власти станут вмешиваться в работу рынка, его игроки будут искать методы обхода ограничений. «Исход зависит от того, какие методы выберет государство. В любом случае в убыток себе никто торговать не будет», — подчеркнула она.

Наталья Шагайда. Такую ограничительную меру, как запрет на экспорт применяют для того, чтобы цены на продукт в стране не росли и даже снижались. Это защитный механизм для внутреннего рынка, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС

«Когда производителям ограничивают возможности использования своей же продукции (в частности, запрещают вывозить крупу в другие страны), у них снижается возможность получения дополнительной прибыли. Но ценообразование на российском рынке будет напрямую зависеть от потребительского спроса, — говорит эксперт. — Если наши граждане будут демонстрировать повышенный спрос на гречку, то стоимость ее вырастет. Если всплеска спроса не будет, то и цены не повышают».

С ней согласен заместитель директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин . «Запрет на экспорт положительно отразится на ценах. Как минимум подорожания быть не должно, так как больше крупы останется в пределах России. Если издержки у производителей и поставщиков резко не выросли, такая мера позитивно скажется на стоимости продукта на магазинной полке. Просто так поднять цены производителям не даст Федеральная антимонопольная служба » — отметил он.

Иного мнения придерживается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев . Он убежден, что запрет на экспорт гречки — очень плохая идея. «Получается, когда конъюнктура плохая, то это проблема предпринимателей; а когда конъюнктура хорошая, то заработать бизнесу не дают. То есть, государство решает проблемы нерыночными методами, за счет бизнеса, а это снижает конкуренцию наших компаний и экономики в целом, — считает собеседник «МК». — На мой взгляд, необходимо более быстрыми темпами повышать ключевую ставку, и она должна быть 6-8%, а не 5% как сейчас. Это укрепит рубль и естественным путем сделает менее выгодным экспорт».