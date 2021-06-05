Дерипаска назвал способ удвоить ВВП России

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что РФ в условиях стабильности сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рубля, передает РБК.

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Одно из главных условий для этого - увеличение рынка облигаций, отметил бизнесмен. Сейчас российский рынок облигаций составляет 30 трлн рублей, что «унизительно мало», сказал предприниматель. По его подсчетам, сейчас этот показатель должен составлять порядка 70 трлн рублей.

Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки регулятора Банка России этот вопрос не решить, считает миллиардер.

Следующим шагом должно стать наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре, поскольку основной рынок у РФ – экспортный, подчеркнул Дерипаска.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей.

Дерипаска также высказал мнение об антироссийских санкциях. Он отметил, что Россия является изгоем для Запада. По его мнению, это объясняется тем, что у РФ «другая историческая реальность», а население страны имеет свои взгляды. По прогнозам бизнесмена, санкционное давление будет продолжаться еще два-три года.

В 2018 году Соединенные Штаты ввели санкции против Дерипаски, а также принадлежавших ему UC Rusal En+ , запретив американским компаниям вести с ними бизнес. Ограничения против UC Rusal были сняты в январе 2019 года, после того как миллиардер снизил долю в контролирующем акционере компании En+ c 70% до менее 45%.

Позже Минфин США объяснял, что бизнесмена обвиняют в ведении дел «в интересах Путина». Дерипаска назвал это клеветой и домыслами.