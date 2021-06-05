Россия приостановила экспорт гречки

Россия ввела временный запрет на экспорт гречихи и гречки, пишет
ТАСС.
Запрет будет действовать до 31 августа.
Ограничение не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.
Запрет также не коснется транзитных товаров, перемещаемых через территорию РФ, или товаров, переправляемых из одной части России в другую через другие страны.
Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным
30 апреля. Данные меры предложил Минсельхоз
в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречки на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.
По данным министерства, с ноября 2020 года отмечалось существенное увеличение экспорта гречихи и гречневой крупы в ряд стран на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.