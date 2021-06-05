Россия приостановила экспорт гречки

Россия ввела временный запрет на экспорт гречихи и гречки, пишет ТАСС.

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Запрет будет действовать до 31 августа.

Ограничение не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Запрет также не коснется транзитных товаров, перемещаемых через территорию РФ, или товаров, переправляемых из одной части России в другую через другие страны.

Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 30 апреля. Данные меры предложил Минсельхоз в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречки на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.