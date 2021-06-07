Нефть Brent подешевела до $71,51 за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 3-5% на прошлой торговой неделе, нефть марки Brent почти достигла отметку в 72 доллара за баррель, а WTI приблизилась к 70 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,53%, до 71,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,40%, до 69,34 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается коррекционное снижение цен, после того как на прошлой торговой неделе сырье подорожало в среднем на 3-5% на фоне общего оптимизма на рынке. Он был вызван сильными статданными по безработице в США, которые, ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США

Инвесторы также оценивают перспективы увеличение спроса на "черное золото" вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.