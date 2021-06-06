Финансист рекомендовал отказаться от накоплений в долларах

На фоне сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС и, как следствие, падения доллара инвесторы начинают задумываться о том, в какой валюте выгоднее всего хранить сбережения. Особенно актуальна эта тема для России, где с 90-х многие граждане хранят именно доллары из-за высокой волатильности рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лучшей валютой для сбережений, по его словам, является валюта развитой не ресурсозависимой страны , которая придерживается международных требований и стандартов для исключения тех самых "пугающих" факторов волатильности, вроде цен на определённые ресурсы и геополитического давления. Также валюта должна укрепляться по отношению к рублю и быть достаточно стабильной.

Для сбережений, по мнению Маслова, подходят следующие три валюты, которые можно найти в любом банковском приложении или обменнике.

Во-первых, евро, который в отличие от доллара продолжает рост благодаря ускоренной вакцинации населения и сильным экономическим показателям ЕС

"С момента начала пандемии курс евро относительно рубля поднялся с 73,81 до 89,50 рублей, то есть на 17,5%. Диверсифицированная экономика ЕС, развитые политические и социальные институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что положительным образом отражается и на евро", — отмечает аналитик.

Во-вторых, фунт стерлингов. Несмотря на Brexit и размолвки с Брюсселем, британская валюта все еще остается одной из важнейших на мировой арене, а рост фунта относительно рубля за год пандемии составил 17,76%.

"Великобритания имеет колоссальный запас экономической прочности, который проверен годами. Развитая экономика и взвешенные политические решения всегда поддерживали курс национальной валюты этой страны даже в худшие годы мировых кризисов. На данный момент Соединенное Королевство показывает одни из самых быстрых темпов по восстановлению экономики после пандемии в мире", — поясняет Маслов.

В-третьих, это швейцарский франк как валюта нейтральной и стабильной страны.

Швейцария уже несколько сотен лет занимает позицию нейтралитета в основных конфликтах и знаменита своими крайне надежными банками, играя роль мировой казны. По мнению эксперта, инвестиции в швейцарскую валюту являются надежным активом для сбережения накоплений.

И наконец, стоит задуматься о вложениях в юань — валюту мирового экономического гиганта. Китайская экономика остается самой крупной, производственные мощности и сфера услуг в этой стране продолжают развиваться высокими темпами, что поддерживает китайскую валюту в глазах инвесторов.

С момента начала пандемии курс юаня по отношению к рублю вырос с 9,56 до 11,52 рублей, что составило около 17,00%.