Финансист рекомендовал отказаться от накоплений в долларах

На фоне сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС
и, как следствие, падения доллара инвесторы начинают задумываться о том, в какой валюте выгоднее всего хранить сбережения. Особенно актуальна эта тема для России, где с 90-х многие граждане хранят именно доллары из-за высокой волатильности рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов
.
Лучшей валютой для сбережений, по его словам, является валюта развитой не ресурсозависимой страны
, которая придерживается международных требований и стандартов для исключения тех самых "пугающих" факторов волатильности, вроде цен на определённые ресурсы и геополитического давления. Также валюта должна укрепляться по отношению к рублю и быть достаточно стабильной.
Для сбережений, по мнению Маслова, подходят следующие три валюты, которые можно найти в любом банковском приложении или обменнике.
Во-первых, евро, который в отличие от доллара продолжает рост благодаря ускоренной вакцинации населения и сильным экономическим показателям ЕС
.
"С момента начала пандемии курс евро относительно рубля поднялся с 73,81 до 89,50 рублей, то есть на 17,5%. Диверсифицированная экономика ЕС, развитые политические и социальные институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что положительным образом отражается и на евро", — отмечает аналитик.
Во-вторых, фунт стерлингов. Несмотря на Brexit и размолвки с Брюсселем, британская валюта все еще остается одной из важнейших на мировой арене, а рост фунта относительно рубля за год пандемии составил 17,76%.
"Великобритания имеет колоссальный запас экономической прочности, который проверен годами. Развитая экономика и взвешенные политические решения всегда поддерживали курс национальной валюты этой страны даже в худшие годы мировых кризисов. На данный момент Соединенное Королевство показывает одни из самых быстрых темпов по восстановлению экономики после пандемии в мире", — поясняет Маслов.
В-третьих, это швейцарский франк как валюта нейтральной и стабильной страны.
Швейцария уже несколько сотен лет занимает позицию нейтралитета в основных конфликтах и знаменита своими крайне надежными банками, играя роль мировой казны. По мнению эксперта, инвестиции в швейцарскую валюту являются надежным активом для сбережения накоплений.
И наконец, стоит задуматься о вложениях в юань
— валюту мирового экономического гиганта. Китайская экономика остается самой крупной, производственные мощности и сфера услуг в этой стране продолжают развиваться высокими темпами, что поддерживает китайскую валюту в глазах инвесторов.
С момента начала пандемии курс юаня по отношению к рублю вырос с 9,56 до 11,52 рублей, что составило около 17,00%.
"Однако Китай остается крайне неоднозначной страной, а Европа и США все чаще вводят санкции, которые, впрочем, не сильно отражаются на национальной валюте. В то же время для среднесрочных инвестиций китайская валюта более чем подходит, благодаря крайне высоким темпам восстановления экономики после пандемии коронавируса", — заключает эксперт.