«У нас сейчас наступила пора высокого спроса, и, соответственно, это начинает стимулировать рост оптовых цен. Растут оптовые цены — это транслируется в розницу. Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать: ситуация выходит за пределы тех коридоров, которые позволяют что-то регулировать. Летом процента на полтора цены вырастут», — заявил аналитик.
«Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне. Они будут терять в рознице, но будут зарабатывать оптом. Есть некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный и большого роста цен не будет», — объяснил собеседник агентства.
«Цены уже обогнали инфляцию. О чем речь? В Российском топливном союзе толком не знают, как прогнозируется вся эта история. Они повторяют мантры регуляторов. У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз. Уже сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции. И они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен», — заключил руководитель аналитического центра НТС.