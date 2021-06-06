Топливный союз предупредил о скачке цен на бензин летом

Цены на бензин за лето вырастут в среднем на 1,5%. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов , пишет URA.RU.

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По словам эксперта, сейчас наступила пора высокого спроса, что стимулирует рост оптовых цен. Этот рост транслируется в розницу.

Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать: ситуация выходит за пределы тех коридоров, которые позволяют что-то регулировать. Летом процента на полтора цены вырастут, — уверен аналитик.

Другой эксперт, глава Российского топливного союза Евгений Аркуша , читает, что цены на бензин не вырастут выше инфляции. Нефтяные же компании будут терять в рознице, но зарабатывать оптом.

Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне. Есть некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный и большого роста цен не будет, — уверен глава РТС.

Однако, Баженов не согласен со спикером, который, по его мнению, не знает «толком», как прогнозируется «вся эта история». По словам аналитика, цены уже обогнали инфляцию.

У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз. Уже сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции. И они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен, — пояснил представитель НТС.