Топливный союз предупредил о скачке цен на бензин летом

Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать: ситуация выходит за пределы тех коридоров, которые позволяют что-то регулировать. Летом процента на полтора цены вырастут, — уверен аналитик.
Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне. Есть некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный и большого роста цен не будет, — уверен глава РТС.
У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз. Уже сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции. И они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен, — пояснил представитель НТС.