Определен курс рубля до конца лета

Июнь начался для российской валюты с укрепления. О дальнейшей судьбе рубля "Российской газете" рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин

Фото: iStock iStock

- До конца лета определяющими факторами для курсовой динамики российской валюты останутся геополитика, цены на нефть и общерыночные настроения.

Другими факторами влияния может выступить обмен валют компаниями в рамках дивидендного сезона. Примерно 25 процентов дивидендных выплат - это около 7 миллиардов долларов - в летние месяцы может быть конвертировано. А также выплаты по внешнему долгу нефинансовых организаций (во II и III кварталах 2021 года, по оценкам ЦБ , сумма платежей составит, соответственно, 12 и 9,9 миллиарда долларов). Влияние на валютный рынок еще может оказать динамика счета текущих операций, спрос на ОФЗ и денежно-кредитная политика.

При этом несмотря на открытие некоторых стран для туристических поездок воздействие физического спроса на доллары и евро этим летом, как и в 2020 году, ожидается минимальным.

В геополитическом разрезе ключевым моментом лета должна стать встреча президентов РФ и США 15-16 июня. Если характер их заявлений укажет на продвижение вперед хотя бы по части сложной двусторонней повестки, пара доллар-рубль может двинуться в направлении диапазона 71-72.

Отсутствие какого-либо конкретного позитива может, напротив, снова добавить в настроения покупателей российских активов неопределенность. Что при прочих равных может вернуть рубль в паре с долларом в диапазон 73-75.

При этом, судя по уверенности ОПЕК+ в летнем повышении спроса на нефть и сохранении рыночного баланса даже с учетом вероятности возвращения иранских поставок, котировки Brent в ближайшие месяцы могут курсировать на комфортных для рубля уровнях 68-75 долларов.

Стоимость черного золота будут поддерживать прогресс в массовой вакцинации от коронавируса, улучшение макроэкономических показателей в США, странах Азии и Европы, восстановление авиационного трафика и спроса на бензин в свете летнего автомобильного сезона.

На стороне риск-активов, включая сырье и валюты развивающихся стран, может остаться и фактор слабого доллара на фоне масштабных программ стимулирования и сверхмягкой денежно-кредитной политики.

В этом отношении важными будут решения и заявления ФРС (16 июня и 28 июля - решения о монетарной политике и прогноз, а 7 июля и 18 августа - протоколы заседаний). В свою очередь характер взгляда на денежно-кредитную политику американского регулятора будет зависеть от динамики макроэкономических показателей. Прежде всего, от инфляционных статистических маркеров, экономического роста, производственной активности, рынка труда и других.

Мы не ожидаем изменений в части ставок, однако не исключаем сигналов о начале сокращения объемов скупки активов. Это может вызвать некоторое охлаждение общерыночных настроений. На мировых рынках они будут зависеть от прогресса в борьбе с пандемией и различных геополитических аспектов, в частности, по линии Вашингтон-Пекин.

Добавлю, что фундаментальной среднесрочной поддержкой рубля может выступить повышение ключевой ставки Банком России. Центробанк рассматривает возможность ее роста на 0,25 или 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании 11 июня.

Рост ставки необходим для сдерживания инфляционных рисков в условиях активного восстановления экономики. А этот процесс способствует удорожанию рублевой ликвидности.