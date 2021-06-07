Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Минэнерго не исключило, что цена нефти снова может стать отрицательной

ТАСС
6 часов назад
Министерство энергетики России не исключило, что цена нефти при определенных условиях снова может стать отрицательной, как это было в апреле 2020 года с американской маркой нефти WTI. Об этом в интервью Russia Today сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.
Минэнерго: Цена нефти снова может стать отрицательной
Фото: ReutersReuters
"Стоит отметить, что падение цен до отрицательных значений произошло только на одном, отдельно взятом рынке. Как мы помним, в минус ушли котировки марки WTI в США. На тот момент нефтехранилища оказались переполнены, и в день выполнения контракта на поставку нефти держатели таких контрактов не были готовы принять сырье и стали отказываться от своих обязательств", - сказал он.
"Теоретически такая ситуация может повториться в будущем, если сложится ряд факторов и мы будем наблюдать похожую ситуацию на рынке", - добавил Сорокин.
В конце апреля 2020 года впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения - до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начинала действовать лишь с мая.
Рынки,Экономика,Павел Сорокин,Минэнерго,Russia Today,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители