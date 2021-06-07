Минэнерго: Цена нефти снова может стать отрицательной

"Теоретически такая ситуация может повториться в будущем, если сложится ряд факторов и мы будем наблюдать похожую ситуацию на рынке", - добавил Сорокин.

В конце апреля 2020 года впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения - до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начинала действовать лишь с мая.