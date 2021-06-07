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Петербургский международный экономический форум 2021

Цены на нефть усиливают коррекционное снижение

Праймиещё 1
5 часов назад
Мировые цены на нефть в понедельник днем немного усилили коррекционное снижение после роста на 3-5% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть усилили снижение
Фото: ReutersReuters
По состоянию на 12.50 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,63%, до 71,44 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,56%, до 69,23 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,4-0,5%.
Котировки нефти продолжают корректироваться после активного роста на прошлой неделе, по итогам которой сырье марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI – на 5%. Такой рост был вызван оптимизмом инвесторов относительно восстановления спроса на сырье, а также положительной динамикой фондовых рынков.
Как сказал агентству Блумберг старший аналитик в области рынка Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), некоторое давление на стоимость нефти также оказывают данные по Китаю, поскольку страна является одним из крупнейших потребителей сырья. Экспорт КНР в мае вырос на 27,9% в годовом выражении, а импорт — подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались несколько ниже прогнозов аналитиков.
Аналитик заметил, что на данный момент наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом в Индии, а также экономический рост в США и Европе. На этом фоне трейдеры могут продолжить покупать нефть.
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