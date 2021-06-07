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Курс доллара: Рубль упал вслед за нефтью

Алиса Селезнёва
2 часа назад
На фоне корректировки цен на нефть на мировых рынках российская национальная валюта упала по отношению к доллару и к евро. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи пишет «Прайм».
Так, в 18.31 мск курс доллара расчетами «завтра» вырос на 8 копеек, до 72,88 руб. А европейская валюта поднялась на 33 копейки, до 88,88 руб. При этом сегодня в начале торгов рубль поднимался по отношению к доллару выше отметки 73.
Снижение российской валюты связано мировыми ценами на нефть, падающими после роста на предыдущей неделе. К 18.20 мск цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent упала на 0,7%, до 71,36 доллара за баррель.
При этом цены на нефть выше 70-71 доллара за баррель все еще остаются одним из факторов поддержки рубля, как и ожидания, связанные с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что в ближайшее время курс будет сохраняться в районе 72,5-74 руб. за доллар.
«При преобладании позитивных настроений на мировых рынках возможно смещение курса рубля к нижней границе указанного диапазона», - пояснил директор по инвестициям компании «Сбер Управление активами» Ренат Малин.
Директор по инвестициям компании «Локо-инвест» Дмитрий Полевой в свою очередь считает, что на этой неделе российская нацвалюта останется в коридоре 73-73,5 руб. за доллар, благодаря внешним факторам и дивидендным потокам.
Ожидается, что саммит с участием Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что встреча президентов состоится без табуированных тем.
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