На фоне корректировки цен на нефть на мировых рынках российская национальная валюта упала по отношению к доллару и к евро. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи пишет «Прайм».

Так, в 18.31 мск курс доллара расчетами «завтра» вырос на 8 копеек, до 72,88 руб. А европейская валюта поднялась на 33 копейки, до 88,88 руб. При этом сегодня в начале торгов рубль поднимался по отношению к доллару выше отметки 73.

Снижение российской валюты связано мировыми ценами на нефть, падающими после роста на предыдущей неделе. К 18.20 мск цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent упала на 0,7%, до 71,36 доллара за баррель.

Джо Байдена. При этом цены на нефть выше 70-71 доллара за баррель все еще остаются одним из факторов поддержки рубля, как и ожидания, связанные с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что в ближайшее время курс будет сохраняться в районе 72,5-74 руб. за доллар.

«При преобладании позитивных настроений на мировых рынках возможно смещение курса рубля к нижней границе указанного диапазона», - пояснил директор по инвестициям компании «Сбер Управление активами» Ренат Малин.

Директор по инвестициям компании «Локо-инвест» Дмитрий Полевой в свою очередь считает, что на этой неделе российская нацвалюта останется в коридоре 73-73,5 руб. за доллар, благодаря внешним факторам и дивидендным потокам.