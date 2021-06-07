Отказ от доллара: эксперты предсказали финансовый коллапс

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты оценили перспективы отказа от доллара в международных расчетах и лишения его статуса главной мировой резервной валюты.

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Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов считает, что доминирующая роль доллара порождает ответное желание уйти от этой зависимости, поэтому все больше стран стремятся избавиться от значительных порций своих долларовых вложений.

Однако резкий отказ от доллара приведет к коллапсу всей мировой финансовой системы.

«Долг США превышает 28 триллионов долларов, из них около 7 триллионов куплено нерезидентами. Еще 10 триллионов долларов — американский корпоративный долг. Его резкое обесценение не выгодно в конечном счете никому», - пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

В качестве альтернативы доллару аналитики видят евро и юань. При этом, по мнению экспертов, у юаня больше возможностей потеснить американскую валюту, а дополнительную угрозу для доллара представляет разрабатываемый сейчас проект цифрового юаня. Он может использоваться для осуществления трансграничных расчетов.

«Однако интернационализация юаня сдерживается из-за закрытого характера китайской экономики и сохранения контроля за движением капитала со стороны государства», - отмечает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

В будущем альтернативой доллару смогут стать криптовалюты, но для этого необходимо наладить регулирование сферы цифровых активов на национальном и международном уровне.

В ближайшие же годы доллар вряд ли утратит свою ведущую роль в качестве расчетного и резервного актива, соглашаются аналитики.

3 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия откажется от долларовых активов в Фонде национального благосостояния.