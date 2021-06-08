Биржи АТР снижаются

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на возобновившихся опасениях за инфляцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% — до 3581,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2398,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,3% — до 28724,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% — до 3252,88 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 29039 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 7293 пунктов.

Беспокойства инвесторов относительно возможных изменений в денежно-кредитной политике мировых центробанков, в частности Федрезерва США , обостряются в преддверии публикации данных об американской инфляции. Ожидается, что в мае потребительские цены в стране выросли на 4,7% в годовом выражении после роста на 4,2% в апреле. Статистика будет опубликована в четверг.

Инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, также считает, что на данный момент на рынке отсутствуют факторы, которые могли бы привести к росту на фондовых рынках.