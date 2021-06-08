Европе стало не хватать газа

Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях, хотя обычно летом они падают. Поводом стала нехватка топлива и невозможность конкуренции со стороны угля, пишет «Коммерсантъ».

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Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. В понедельник, 7 июня, июльский фьючерс достиг 349 долларов за тысячу кубометров.

На европейском газовом рынке такая ситуация наблюдалась только в 2011-2014 годах. Но тогда она была связана с высокими ценами на нефть — стабильно выше 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли из-за ограничения предложения со стороны Норвегии и России — основных поставщиков газа. В Норвегии начались профилактические работы на инфраструктуре по добыче, а «Газпром» принципиально отказывается увеличивать поставки. Транзит через Украину зафиксирован контрактом, и выкупать дополнительные мощности компания не хочет.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ), который выручал Западную Европу в прошлые годы, на этот раз вынужденно сокращен. В мае поставки снизились на 29 процентов (семь миллионов тонн), поскольку газовозы из-за более высокой премии направляются на азиатские рынки.

По оценке Vygon Consulting, с января по май Европа купила 37 миллионов тонн СПГ, 23 процента мирового производства. Год назад было 45 миллионов тонн и 29 процентов. Топливо перехватил, к примеру, Китай, который импортировал более семи миллионов тонн СПГ, что стало рекордом для этого времени года. Аналитики ожидают, что до конца года картина не изменится.