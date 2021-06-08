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Стало известно, какие криптовалюты выбирают россияне

Российская Газетаиещё 1
3 часа назад
Самой популярной криптовалютой среди наших соотечественников, конечно, остается биткоин. Однако есть еще две, которым россияне отдают предпочтение, пишет "Газета.ru" со ссылкой на основателя экосистемы OTON Анатолия Илле.
Названы популярные у россиян криптовалюты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, на втором месте по популярности криптовалюта Ethereum. Как и биткоин, она никому не принадлежит - ни стране, ни компании. Ее цена определяется на открытых торгах широкой сети бирж по всему миру.
Третье место заслуженно достается стейблкоину. Он привязан к доллару. Однако эксперт считает, что это делает его удобным для сбережений, поскольку исключается участие банка и практически полностью контроль со стороны государства. По этой же причине стейблкоин используется для трансграничных денежных переводов.
Илле подчеркнул, что осведомленность россиян о криптовалютах растет. Сегодня в них разбирается уже более половины населения страны.
Рынки,Газета.Ru,
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