Нефть Brent подешевела до $70,97 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают снижаться на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% — до 70,97 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,69% — до 68,75 доллара за баррель.

Некоторое давление на нефть оказывает рост курса доллара к основным мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 90,11 пункта. Укрепление доллара делает сырье менее выгодным приобретением для держателей другой валюты.

Кроме того, цены на нефть продолжают корректироваться после роста на прошлой неделе на 3-5% на фоне общего роста на рынках, который был вызван ослаблением опасений относительно ужесточения монетарной политики Федрезерва США