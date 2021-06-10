Цены на нефть WTI завершили день ниже $70 за баррель

Фьючерсы на нефть в среду немного снизились, завершив день ниже 70 долларов США за баррель после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране сократились по итогам уже третьей недели подряд, однако запасы бензина выросли на 7 млн баррелей.

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Фьючерсы на бензин стали лидерами снижения среди фьючерсов на другие энергоносители, поскольку данные EIA также указали на снижение предполагаемого спроса.

Запасы нефти сокращаются на фоне продолжающегося увеличения загруженности НПЗ, отмечает Мэтт Смит из ClipperData. Однако "сокращение предполагаемого спроса на бензин и дистилляты привело к сильному росту запасов этих нефтепродуктов, что нивелировало положительное влияние" сокращения запасов нефти, добавил он.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в США на неделе 29 мая – 4 июня на 5,2 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагали, что запасы на отчетной неделе упали на 4,1 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти на 2,1 млн баррелей.

Тем не менее, запасы бензина подскочили на 7 млн баррелей, а дистиллятов – на 4,4 млн баррелей, сообщили в EIA. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали увеличения запасов бензина и дистиллятов на 1 млн баррелей и 400 000 баррелей соответственно.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 0,1%, до 69,96 доллара за баррель. Во вторник цены на нефть WTI завершили торги на максимуме с октября 2018 года, выше 70 долларов за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на ICE закрылись по 72,22 доллара за баррель, без изменений по сравнению с уровнем закрытия вторника, который стал максимальным с мая 2019 года.

Июльские фьючерсы на бензин упали в цене на 0,7%, до 2,20 доллара за галлон, июльские контракты на печное топливо подешевели на 0,3%, до 2,13 доллара за галлон.

EIA также сообщило, что запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) увеличились на 200 000 баррелей, до 45,7 млн баррелей. Поставки моторного бензина на потребительский рынок сократились на 666 000 баррелей, до 8,48 млн баррелей в день.

Фил Флинн из The Price Futures Group считает, что данные по предполагаемому спросу подверглись искажениям в связи с приостановкой работы нефтепровода Colonial Pipeline в прошлом месяце.

"Люди заблаговременно приобретали бензин на фоне стремительно роста импорта топлива из Европы", который стал возможен благодаря временной отмене закона Джонса в ответ на приостановку работы нефтепровода, сказал он.

Заявления о "смерти спроса на бензин являются преувеличением", добавил Флинн.

Во вторник цены на нефть росли на фоне отмены карантинных мер в различных регионах мира, а также ввиду ожиданий продолжения восстановления спроса на энергоносители.

"Оптимизм относительно спроса по-прежнему поддерживает нефтяные цены, а число новых случаев коронавируса в мире в апреле сформировало пик и продолжает снижаться", — отметил Уоррен Паттерсон из ING.

"Кроме того, США ослабили ограничения для прибывающих из ряда других стран. Хотя маловероятно, что это приведет к быстрому восстановлению международных путешествий, это, несомненно, шаг в верном направлении, — добавил эксперт. – Мы полагаем, что (позитивные) перспективы спроса продолжат поддерживать котировки в этом году".

EIA в своем ежемесячном отчете, опубликованном во вторник, повысило прогнозы по ценам на нефть WTI и Brent в 2021 году.

Котировки во вторник также получали поддержку на фоне комментариев госсекретаря США Энтони Блинкена , ослабивших опасения относительно восстановления иранского ядерного соглашения и возвращения иранской нефти на мировой рынок. Во вторник Блинкен заявил, что даже если США и Иран придут к соглашению, "сотни санкций продолжат действовать".

Между тем пространство для дальнейшего роста котировок ограничено значительным объемом резервных добывающих мощностей ОПЕК+, которые составляют 6 млн баррелей в день, подчеркнул Паттерсон.

Июльские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили день без особых изменений, по 3,13 доллара за млн БТЕ, однако прироста на 0,03% оказалось достаточно для достижения максимума с февраля.

В четверг EIA опубликует данные по запасам природного газа в США.