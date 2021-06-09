К концу года курс рубля может достигнуть уровня июня 2020 года

На этой неделе рубль продолжает укрепляться, и уже достиг в паре с долларом максимального значения с июля прошлого года.

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Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева обозначила причины роста российской валюты и дала прогноз по ее курсу до конца года:

- Спрос на нацвалюту во многом поддерживается ожидаемым повышением ключевой ставки Банка России на предстоящем заседании 11 июня.

Стоит сказать, что в условиях ускорившейся инфляции регулятор рассматривает в качестве основных сценариев увеличение ставки на 0,25 или 0,50 процентных пункта. Тогда как сохранение ставки на уровне 5 процентов представляется менее вероятным вариантом.

В настоящий момент Банк России ставит для себя задачу не допустить раскручивания инфляционной спирали. Особенно с учетом того, что цены в России демонстрируют устойчивый рост даже в тех сегментах, которые не зависят от внешних цен. В этих условиях участники рынка ожидают от ЦБ решительных действий, при этом ряд экспертов не исключают роста ключевой ставки до 6,5 процента до конца года.

И ситуация на рынке нефти в целом складывается благоприятно для курса рубля. Несмотря на наметившуюся на этой неделе коррекцию нефтяных цен, их уровень все еще остается довольно комфортным. И обеспечивает дополнительный приток долларовой ликвидности на внутренний валютный рынок.

Среднесрочные перспективы для нефтяного рынка также остаются весьма позитивными. По мнению ОПЕК+, до конца года дефицит предложения будет составлять примерно один миллион баррелей в сутки. А риски возникновения рыночного дисбаланса в случае роста добычи и экспорта нефти со стороны Ирана пока отсутствуют.

Между тем, нефтяные цены выглядят в настоящий момент несколько перегретыми. И поэтому на краткосрочном горизонте нельзя исключать развития коррекционного движения. В свою очередь, это может послужить препятствием для дальнейшего укрепления рубля.

Среди внешних факторов, которые могут оказать существенное влияние на динамику курса нацвалюты в течение июня, следует выделить заседания Европейского ЦБ (10 июня) и Федрезерва США (16 июня).

В последнее время от представителей Федрезерва стали все чаще звучать заявления, что в условиях более быстрого восстановления американской экономики существует необходимость начать дискуссию о корректировке темпов покупки облигаций.

Вместе с тем, вышедшие в прошлую пятницу данные по рынку труда оказались хуже ожиданий рынка. И, по мнению экспертов, ФРС вряд ли воспримет их как достаточные для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшее время. Если по итогам заседания мягкая тональность комментариев Федрезерва не изменится, поддержка для условно рисковых валют, в том числе для рубля, сохранится.

Помимо этого, нельзя не упомянуть намеченную на 16 июня встречу президентов России и США, которая может определить вектор дальнейших двусторонних отношений. Если по итогам встречи удастся достичь договоренностей или как минимум взаимопонимания по вопросам повестки, то можно будет говорить о вероятном снижении санкционных рисков для России и рубля. В противном случае геополитическая премия в курсе российской валюты вновь может расшириться.