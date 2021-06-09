Белоруссия остановила прокачку нефти в Польшу

Минск на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для проведения плановых работ на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает Interfax.ru.

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«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», - заявил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

Напомним, что 8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. След «грязной нефти» привел в Самарскую область.

Власти приостановили транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». В связи с форс-мажором были нарушены поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. 9 июня возобновились поставки по всем направлениям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщил, что проблем с поставками российской нефти в будущем году не ожидается. По его словам, белорусские НПЗ готовы переработать более 22 млн тонн сырья.