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Белоруссия остановила прокачку нефти в Польшу

Лера Букина
1 час назад
Минск на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для проведения плановых работ на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает Interfax.ru.
Белоруссия остановила прокачку нефти в Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», - заявил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.
Напомним, что 8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. След «грязной нефти» привел в Самарскую область.
Власти приостановили транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». В связи с форс-мажором были нарушены поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. 9 июня возобновились поставки по всем направлениям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщил, что проблем с поставками российской нефти в будущем году не ожидается. По его словам, белорусские НПЗ готовы переработать более 22 млн тонн сырья.
Также сообщалось, что Белоруссия может лишиться главного источника экспортных доходов из-за санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан». Отмечалось, что несколько европейских банков уже отказываются от финансирования долларовых сделок по реализации белорусских нефтепродуктов.
Рынки,Игорь Демин,Александр Лукашенко,Транснефть,
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