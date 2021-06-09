Разрешение на работы в датских водах было получено
в июле 2019 года, но 31 мая 2021-го Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании аннулировал
его. Регулятор увидел угрозу для соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которых защищает приложение Четвертой европейской директивы об охране природных мест обитания. В связи с этим датский оператор транспортной системы Energinet, выступающий партнером польского оператора Gas System в строительстве, готовит план временной остановки работ для получения разрешения.