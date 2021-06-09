Меморандум о строительстве Baltic Pipe, с помощью которого Варшава хочет получать норвежский газ, Польша и Дания подписали несколько лет назад. Заработать газопровод должен в 2022 году, в тот же год истечет срок российского контракта. Власти Польши неоднократно заявляли, что продлевать его не будут, а обойдутся норвежским газом и закупкой сжиженного природного газа. Более того, Варшава рассчитывала сама продавать газ на Украину.