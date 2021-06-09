Самый дорогой металл мира станет еще дороже

Палладий, самый дорогой в мире драгоценный металл, может стать еще дороже на фоне растущего спроса. Об этом сообщает Bloomberg

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Издание пишет о том, что в мае цена палладия достигала рекордного значения — более чем 3018 долларов за тройскую унцию, и, несмотря на некоторое снижение за последний месяц, этот металл все еще почти на тысячу долларов дороже золота. Разрыв между палладием и золотом в прошлом месяце стал самым значительным с февраля прошлого года и может увеличиться еще больше на фоне восстановления глобальной экономики.

На рынке палладия ожидается дефицит, к которому могут привести растущие нужды автомобильной промышленности и более серьезный экологический контроль. Свой вклад внесут и ожидаемые сложности с поставками на фоне приостановки добычи в рудниках крупнейшего производителя — "Норникеля"

При этом золоту некоторые эксперты предсказывают дальнейшее снижение цены: по мнению аналитика рынка ценных металлов ABN Amro Джорджетт Боеле (Georgette Boele), к концу года этот металл может подешеветь до 1700 долларов за тройскую унцию.

Однако к резкому росту спроса на золото может привести реформа российского Фонда национального благосостояния (ФНБ): планируется, что в течение месяца в нем вырастет доля золота за счет отказа от доллара.

За последние 15 лет этот металл подорожал почти в шесть раз. К проблемам с добычей палладия на рудниках "Норникеля" привело затопление двух крупных рудников компании в феврале.