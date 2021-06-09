В России изменились цены на ряд продуктов

Рост цен на капусту и лук в России на неделе с 1 по 7 июня замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, картофель и морковь подорожали сильнее, огурцы и помидоры по-прежнему дешевеют, следует из данных Росстата

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"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на морковь – на 5,9%, картофель – на 4,9%, капусту белокочанную – на 3,9%, лук репчатый – на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры – на 4,7%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

За предыдущий период, с 25 по 31 мая, картофель вырос в цене на 3,19%, морковь — на 4,42%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,68%, свежая белокочанная капуста — на 5,12%, яблоки — на 0,02%, огурцы подешевели на 5,01%, томаты — на 3,56%. В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период не изменились.

С начала года к 7 июня картофель в России подорожал на 70,15%, капуста — на 60,6%, лук — на 38,85%. Морковь с начала года выросла в цене на 83,88%, яблоки — на 6,95%. Помидоры и огурцы подешевели на 6,51% и 20,37% соответственно.

С 1 по 7 июня в России выросли цены на баранину (на 0,7%) и маргарин (на 0,6%), на пастеризованное молоко, мороженую рыбу и печенье (на 0,4%) на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель (на 0,3%). Говядина, вареные колбасы, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,2%, свинина, сметана, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%.

Цены на сливочное масло, жирный творог и макаронные изделия снизились на 0,2%. В свою очередь, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, черный чай и водка подешевели на 0,1%.

Помимо этого, куриные яйца в период с 1 по 7 июня продолжили дешеветь, гречка, подсолнечное масло и сахар дорожают более высокими темпами, мясо кур не изменилось в цене, сообщил Росстат.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 4,1%, в том числе в 16 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,5%, в 54 субъектах – на 2,6-9%, в 9 субъектах – на 9,1-22,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились, в четырех регионах — выросли на 0,1-1,4%. За предыдущий отчетный период, с 25 по 31 мая, яйца подешевели на 3,1%. Рост цен к 7 июня с начала года составил 2,5%.

"Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились, при этом в 24 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,4%, в 13 субъектах – на 0,5-2,4%", — сообщает Росстат.

В 12 субъектах цены не изменились, в 22 — снизились на 0,1-0,5%, в 14 – на 0,6-1,7%. На прошлой неделе мясо кур подешевело на 0,1%, цена с начала года выросла на 14,93%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,2%; в предыдущий отчетный период, с 25 по 31 мая, они не изменились, с 18 по 24 мая — повысились на 0,1%, а еще две недели до этого — не менялись. В 30 субъектах РФ сахар-песок подорожал на 0,1-0,9%, в восьми — на 1-2,2%, в 31 регионе цены не изменились, в десяти — снизились на 0,1-0,6%, в шести — на 0,7-2,9%. К 7 июня сахар с начала года подорожал на 2,09%.

"Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 40 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 14 субъектах – на 1-2,9%. В 22 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", — указывает Росстат.

С 25 по 31 мая масло подорожало на 0,21%, рост цен с начала года составил 4,8%.

Гречка с 1 по 7 июня выросла в цене на 0,71%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,47%, а с начала года цены поднялись на 8,07%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,07% (за предыдущий период — подорожала на 0,05%, рост с начала года — 3,16%), черный хлеб — на 0,14% (за предыдущий период — на 0,12%, с начала года — на 3,1%), макаронные изделия подешевели на 0,18% (против роста на 0,09%, с начала года цены выросли на 3,91%).