Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цены на нефть упали из-за данных об увеличении ее добычи в США

Вечерняя Москва
48 минут назад
Мировые цены на нефть начали снижаться из-за информации об увеличении добычи нефтепродуктов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 июня.
Рост добычи в США уронил котировки нефти
Фото: pixabay.compixabay.com
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,68 процента и составила 71,74 доллара за баррель. Цена на WTI упала на 0,64 процента и составила 69,52 доллара за баррель.
Нефть начала дешеветь после выпуска информации о больших запасах нефти в США. В частности, добыча нефтепродуктов за неделю выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки и составила 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина за неделю увеличились на семь миллионов баррелей.
— Накопление запасов бензина, вероятно, будет «разовым», и в течение сезона вождения потребление будет существенным. Мы по-прежнему наблюдаем постепенное улучшение мобильности не только в США, но и в Европе, — подчеркнул стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон.
Ситуацию на мировом рынке могут прокомментировать в ходе доклада ОПЕК, пишет Bloomberg.
Рынки,ОПЕК,Bloomberg,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт