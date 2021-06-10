Рост добычи в США уронил котировки нефти

Мировые цены на нефть начали снижаться из-за информации об увеличении добычи нефтепродуктов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 июня.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,68 процента и составила 71,74 доллара за баррель. Цена на WTI упала на 0,64 процента и составила 69,52 доллара за баррель.

Нефть начала дешеветь после выпуска информации о больших запасах нефти в США. В частности, добыча нефтепродуктов за неделю выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки и составила 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина за неделю увеличились на семь миллионов баррелей.