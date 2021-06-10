Власти Польши прокомментировали перерыв в прокачке нефти по "Дружбе"

Компания - оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN (ПЕРН) информировала, что технические перерывы в поставках нефти с восточного направления на 1-3 дня являются обычным делом и происходят практически каждый месяц.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.