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Власти Польши прокомментировали перерыв в прокачке нефти по "Дружбе"

ТАССиещё 2
2 часа назад
Власти Польши не видят политической подоплеки во временной остановке поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, выступая в четверг на конференции "Нефть - газ - химия".
Власти Польши прокомментировали перерыв в прокачке нефти по "Дружбе"
Фото: ТАССТАСС
"Вчера на 96 часов была приостановлена прокачка нефти из Белоруссии в Польшу", - напомнил он. "Сразу же пошел сигнал о том, что это кризис, намеренные действия, политические действия. А нет. Это нормальный технологический, заранее запланированный перерыв", - констатировал он, призвав комментаторов в республике к сдержанности, иначе "в случае наступления реального кризиса, никто уже не поверит".
Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин информировал о том, что "Гомельтранснефть" с полудня 9 июня останавливает на четверо суток прокачку нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша) для проведения работ на белорусском участке нефтепровода "Дружба".
Компания - оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN (ПЕРН) информировала, что технические перерывы в поставках нефти с восточного направления на 1-3 дня являются обычным делом и происходят практически каждый месяц.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Рынки,Петр Наимский,Игорь Демин,Транснефть,
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