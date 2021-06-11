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Рубль стабилен к доллару и снижается к евро

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
Рубль в пятницу стабилен против доллара и снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Рубль снижается к евро
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 1 копейку – до 71,78 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 87,49 рубля. Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4% – до 72,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Рынки,Московская биржа,РИА Новости,
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