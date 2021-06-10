МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия пока не согласовали дорожную интеграционную карту по энергоносителям. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов

"[Дорожная карта] остается несогласованной, как полуфабрикат, это то, что связано с энергоносителями. Взаиморасчетами, ценами, акцизами", - сказал посол.

В то же время дорожная карта по налоговой политике, по его словам, "в целом принята".

Дипломат отметил, что работа по согласованию 27 из 28 интеграционных дорожных карт практически завершена. "Процесс их согласования продолжается, но находится на завершающей стадии. Осталась незавершенной работа по 28-й карте", - сказал Лукьянов. По его словам, 27-я карта, по налоговой политике, в целом принята белорусской и российской сторонами, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позднее их число сократили до 28. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики.