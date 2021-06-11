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Нефть за четыре минуты подешевела на $1,5

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Нефть марки Brent за четыре минуты подешевела на $1,58, то есть на 2,17%. Об этом пишет РБК. Падение началось в 19:08 мск: цена опустилась с $72,52 до $70,94 за баррель.
Нефть за четыре минуты подешевела на $1,5
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что снижение цен началось после того, как Вашингтон снял санкции с трех иранских граждан. Инвесторы восприняли это решение как повышающее вероятность заключения ядерной сделки, что означает возобновление торгов нефтью со страной.
В то же время стоимость нефти быстро вернулась к прежнему уровню: в 20.24 мск Brent стоила $72,35 за баррель. Ранее сообщалось, что Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей.
Кроме того, стало известно, что Иран готовится увеличить нефтедобычу в случае отмены санкций США.
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