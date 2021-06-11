Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,4% к закрытию предыдущей сессии и падал до 86,98 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:09 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 87 рублей 17 марта 2021 года.

Курс доллара также продемонстрировал снижение и падал до 71,55 рубля (-0,31%).