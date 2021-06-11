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Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта

ТАСС
1 час назад
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,4% к закрытию предыдущей сессии и падал до 86,98 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:09 мск.
В последний раз курс евро находился ниже 87 рублей 17 марта 2021 года.
Курс доллара также продемонстрировал снижение и падал до 71,55 рубля (-0,31%).
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent растет на 0,46% - до $72,85 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,54% - до $70,67 за баррель.
Рынки,Видео,Московская биржа,Центральный банк России,
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