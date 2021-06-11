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Цена нефти Brent поднялась выше $73

BFM.RUиещё 8
59 минут назад
Цена одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 73 долларов впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена нефти впервые за два года превысила $73
Фото: ReutersReuters
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн баррелей в сутки в 2021 году — до 96,4 млн и на 3,1 млн баррелей в сутки в 2022 году.
Рынки,Международное энергетическое агентство,
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