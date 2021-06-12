Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Аналитик предсказал, когда доллар рухнет до 60 рублей

News.ruиещё 5
1 час назад
Российский рубль действительно может серьёзно укрепиться по отношению к доллару. Это произойдёт при продолжающемся росте цен на нефть, сохранении ЦБ курса на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политике Федрезерва с другими центробанками мира. Об этом сообщила агентству ПРАЙМ аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.
Она считает, что у нефти ещё есть потенциал к росту, особенно при выходе из коронавирусного кризиса большинства стран мира. Хотя в условиях высокого спроса она не исключает, что страны начнут наращивать добычу, что помешает существенному росту котировок.
Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то он по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, — сказала Зайцева.
По её словам, привлекательность рубля для инвесторов будет возможна при возвращении инфляции к 4%, что приведёт к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область.
По поводу монетарной политики ФРС аналитик считает, что здесь многое будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается полностью отказываться от доллара в резервах.
Рынки,Видео,Цена на нефть,Экономика России,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,ФРС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители