На что поменять доллары?

Россиянам посоветовали не ограничиваться валютными депозитами в банках, так как они приносят не очень высокий доход. Как рассказал агентству ПРАЙМ главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян, есть несколько валютных активов, которые могут подойти инвесторам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Речь идёт о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций, — сказал аналитик.

Так, при покупке государственных или корпоративных еврооблигаций можно получить более высокий доход, чем при вложении в депозитные валютные счета. При этом у инвестора есть возможность оценить и выбрать более надёжного эмитента.

ETF или БПИФ будут интересны в основном ретейл-инвесторам, у которых есть брокерские счета, потому что у них есть масса преимуществ. Например, реинвестирование дивидендов внутри самого индекса, налоговые льготы при продолжительном владении активом.