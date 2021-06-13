Запахло жареным. Чем грозит миру обвал биткоина

С начала года главную критовалюту – биткоин – бешено лихорадит. В апреле ее курс поднимался выше 60 тысяч долларов за одну монету. Затем безумный взлет курса сменился жесткой посадкой – сейчас за один биткоин нужно заплатить в пределах 30-40 тысяч долларов. Что будет дальше, не может точно предсказать ни один эксперт. Однако в том, что индустрия продолжит активно развиваться, а объем капитализации криптовалют будет расти, сомнений нет.
Фото: © РИА Новости. Владимир Астапкович© РИА Новости. Владимир Астапкович
Каждый месяц на рынок выходят десятки новых криптовалют, и на каждую монету находится покупатель. Существует даже так называемая "биткоин-лотерея", где вознаграждением является криптовалюта. Когда биткоин за день вырастает на 20 – 30%, уже и не важно, что вместо реальных денег вы владелец какого-то программного кода.
"Люди оптимистичны по отношению к криптовалюте из-за огромного количества историй с хорошим концом. Когда кто-то купил крипту за 20 долларов, а продал за 100 долларов. Потом снова купил за 20, а продал уже за 1000. У людей сложилось мнение, что даже если сейчас криптовалюта падает, то в долгосроке она все равно вырастет", — говорит автор крупнейшего телеграм-канала про инвестиции "Лимон на чай" Евгений Коваленко.
А прогнозы стоимости биткоина на уровне 100-500 тысяч долларов только подогревают ажиотаж. И это не может не пугать экономистов и правительства стран, ведь если не контролировать развитие криптовалюты, то привычные нам деньги могут оказаться ненужными, а финансовой системе мира может прийти крах. Тогда ФРС
и ЕЦБ
рискуют стать пустыми аббревиатурами из прошлого.
С другой стороны, те кто разжигают панику и ажиотаж, трезвоня о великом будущем криптовалют, рискуют распрощаться со своими деньгами в одну секунду. Нельзя исключать, что хайп на цифровые активы в один момент "схлопнется".
Экономисты и финансисты рассказали агентству "Прайм" о будущем криптовалют и новых кризисах, которые нам готовят финансовые технологии.
ПОЧЕМУ ВЕРЯТ В КРИПТОВАЛЮТЫ
На сегодняшний день криптовалюта — это только зарождающаяся индустрия. Сейчас капитализация всего криптовалютного рынка составляет 1,5 триллиона долларов (из них около 42% — это биткоин). Это очень скромная цифра. Для сравнения, капитализация всех мировых акций в настоящее время – около 120 трлн долларов, примерно во столько же оценивается мировой рынок облигаций.
Однако за рынком криптовалют стоят конкретные технологии и функции, а значит будущее у него есть.
Люди верят в криптовалюты по трем причинам:
Во-первых, отрасль доказала свою живучесть. С момента появления первой криптовалюты – биткоина — прошло 13 лет. Во-вторых, в криптоиндустрию приходят большие деньги.
"Наиболее продвинутые фонды частного капитала вкладываются в криптовалютные проекты, инвестиционные банки открывают аналитические отделы, исследующие цифровые активы, платёжные и технологические компании набирают в штат сотрудников, разбирающихся в отрасли. Естественно, для них это конкретная ставка на технологию криптовалют, а не просто дань всеобщему хайпу", — считает независимый финансовый аналитик Владимир Ананьев.
В-третьих, период низких процентных ставок подтолкнул инвесторов к поиску более доходных финансовых инструментов, одним из которых являются высокорисковые криптовалюты, добавил аналитик.
Сейчас наблюдается некоторый период охлаждения к цифровым активам, вызванный усилением регуляторного давления на индустрию, отчего многие инвесторы в качестве хеджирования рисков переориентировались на золото. Но по мнению руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, те, кто уже успел войти в криптовалютное пространство, не сомневаются в его перспективах.
Причины две: трансформация экономики и падение доверия к фиатным валютам из-за беспрецедентного стимулирования экономики ведущими центробанками мира в период пандемии COVID-19.
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
"Блокчейн способен произвести ту же революцию, что некогда интернет. Тот же Ethereum — платформа для децентрализованных приложений, и некоторые его соперники могут стать технологической "тканью" новой экономики. Появление проектов национальных цифровых валют, где эта технология может быть в той или иной степени задействована, лишь подтверждает мысль", — считает Хомский.
По данным исследования, проведенного в 2020 году Всемирным банком
, порядка 20% из 66 центробанков рассматривают возможность введения государственных цифровых валют в ближайшие шесть лет. Так, например, в прошлом году Китай начал тестировать собственную цифровую валюту. США, Великобритания, Франция, Южная Корея и другие страны прорабатывают аналогичные шаги. А на уходящей неделе государство Сальвадор официально признало биткоин платежным средством наравне с долларом США.
Интерес к блокчейн-технологиям у правительств разных стран возникает и по другой причине: защита граждан от различных криптомошенничеств. "Именно это привело к регуляции традиционных фондовых рынков, то же самое со временем ждёт и цифровые активы. Регулирование поначалу будет воспринято негативно, но в конечном итоге это защитит инвесторов от недобросовестных практик на рынке", – говорит Ананьев.
В том же Китае, где разрабатывают цифровой юань, Центробанк
запретили финансовым учреждениям страны и платежным системам предоставлять услуги с транзакциями криптовалюты.
"На фоне этого биткоин потерял около 10% за сутки, с 41 тысячи долларов до 36 тысяч долларов. Если и другие страны последуют примеру Китая, особенно США, это потянет криптовалюты вниз. Что, скорее всего, прикончит их. Потому что люди не смогут легально пользоваться криптой", — подчеркивает Коваленко.
Если начнутся подобные блокировки со стороны большинства государств, это навсегда поставит на криптовалютах крест. Конечно, они не исчезнут, но использоваться их так массово, как сейчас, не будут.
И все же повсеместный запрет криптовалюты – пока фантазия, как, впрочем, и ее скорое массовое применение. Блокчейн — пока еще новый и плохо освоенный инструмент. Криптовалютный рынок в терминах задействованного капитала относительно мал, и серьезных денег в нем пока немного.
Это значит, что крипторынок пока не может ощутимо влиять на традиционные финансовые рынки, но, если в будущем его доля в мировом капитале вырастет, многим инвесторам придется не сладко. Дело в том, что неуправляемое падение любого серьезного актива может потянуть за собой вниз всю экономику.
Но здесь следует учесть разницу между потерей стоимости криптовалюты и прекращением её существования. Цифровые активы прочно связаны с программированием, верификацией и хранением данных. Если – чисто гипотетически – технология, лежащая в основе криптоактива, даст сбой, то влияние будет реальное на экономику.
"Представьте, если на планете вдруг пропадёт интернет, неважно по какой причине. Вот ответ на вопрос о влиянии. Но до такой степени зависимости ещё очень и очень далеко", — уверен Хомский.
Пока же биткоин, в силу своего ограниченного предложения, выступает цифровым аналогом золота. В нем многие ищут спасения от потери покупательной способности денег. И эта парадигма обретает все большее число сторонников, заключил финансист.