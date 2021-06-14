Транзит нефти из Белоруссии в Польшу возобновлен

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из Белоруссии в Польшу возобновились после короткого планового ремонта. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в понедельник представитель пресс-службы польской компании - оператора нефтепроводов PERN (ПЕРН) Катажина Красиньская.

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"Я подтверждаю", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать данные о возобновлении прокачки, распространенные компанией "Гомельтранснефть Дружба" на официальном сайте.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин информировал о том, что "Гомельтранснефть" с полудня 9 июня останавливает на четверо суток прокачку нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша) для проведения работ на белорусском участке нефтепровода "Дружба".

По информации "Гомельтранснефть Дружба", в ходе ремонта был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 м. "Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода (МН) на участке ЛПДС "Мозырь" - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь - Брест работает в штатном режиме", - указано в сообщении.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.