Жириновский о дедолларизации России: «заставим всех»

«Отказ от доллара правилен, нужно постепенно уходить от этого, но не сразу, чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами потянутся другие. Мы заставим всех рассчитываться рублями. Пусть у нас все покупают в рублях и нам продают в рублях», — заявил депутат.
«Но где-то, если требуется, для какой-то части платежей будем использовать национальную валюту тех стран, с которыми мы торгуем», — оговорился Жириновский.
«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - заявил 75-летний политик в Международный день защиты детей с трибуны пленарного заседания Госдумы.