Жириновский о дедолларизации России: «заставим всех»

Политик считает, что надо создать условия, при которых зарубежные контрагенты в расчетах с отечественными экспортерами и импортерами использовали рубль.

В последнее время Владимир Жириновский не часто радует россиян своими инициативами. Однако недавно, в начале июня, он предложил считать всех, не достигших 30-летнего возраста детьми.