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Жириновский о дедолларизации России: «заставим всех»

Елена Прошина
51 минуту назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил метод. С помощью которого Россия может в кратчайшие сроки избавиться от угроз, связанных с использованием доллара в качестве расчетной валюты. Об этом пишет РИА ФАН.
Жириновский о дедолларизации России: «заставим всех»
Фото: ТАССТАСС
«Отказ от доллара правилен, нужно постепенно уходить от этого, но не сразу, чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами потянутся другие. Мы заставим всех рассчитываться рублями. Пусть у нас все покупают в рублях и нам продают в рублях», — заявил депутат.
Политик считает, что надо создать условия, при которых зарубежные контрагенты в расчетах с отечественными экспортерами и импортерами использовали рубль.
«Но где-то, если требуется, для какой-то части платежей будем использовать национальную валюту тех стран, с которыми мы торгуем», — оговорился Жириновский.
По его данным, оказать в этом деле поддержку Москве якобы уже готов турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Жириновский утверждает, что тот выразил желание вести расчет в рублях на территории всех торговых точек в Турции.
В последнее время Владимир Жириновский не часто радует россиян своими инициативами. Однако недавно, в начале июня, он предложил считать всех, не достигших 30-летнего возраста детьми.
«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - заявил 75-летний политик в Международный день защиты детей с трибуны пленарного заседания Госдумы.
Рынки,Реджеп Эрдоган,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,РИА ФАН,
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