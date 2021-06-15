Нефть Brent подорожала до $73,07 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти на фоне перспектив увеличения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,07 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,31%, до 71,1 доллара за баррель.