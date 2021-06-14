Аналитики предупредили о рисках для рубля

«На рынке нефти беспрецедентная ситуация. Во-первых, Россия присоединилась к ОПЕК
, что было само по себе аномально за все время существования рынка нефти и ОПЕК. Во-вторых, на данный момент североамериканские нефтяные добытчики не планируют увеличивать добычу, и фактически к ОПЕК присоединены еще и североамериканские добытчики. Учитывая тот факт, что сейчас спрос на автомобильное топливо в целом выше в некоторых странах, чем до ковида, поскольку люди стремятся путешествовать и передвигаться, и учитывая, что на рынок не вернулось еще несколько миллионов баррелей, то есть на рынке благодаря России и ОПЕК повышенный дефицит нефти, то, даже учитывая риск Ирана, рынок нефти бурлит. Конечно, ключевой элемент игры сейчас — это терпеливый Федрезерв. Я думаю, что Федрезерв останется терпеливым к инфляции, будет по-прежнему подогревать и разогревать экономику и рынок нефти продолжит бурлить и подниматься. Рубль становится из-за этого интересным, поскольку рубль — это ликвидная ставка при принятии решения о том, каким образом играть на рынке нефти на повышение. Но есть проблема. Эльвира Набиуллина
и Центральный банк активно зажимают процентные ставки, и это выглядит не очень перспективно для экономики, поэтому, я думаю, что перспектива нефти хорошая, перспектива рубля на данный момент для меня непонятна. Может быть, саммит Путина и Байдена прольет какой-то свет на ситуацию».