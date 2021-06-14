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«На рынке нефти беспрецедентная ситуация»

BFM.RU
4 часа назад
Нефть достигла многолетних пиков. Цена барреля марки Brent 14 июня поднималась выше отметки в 73,5 доллара.
Аналитики предупредили о рисках для рубля
Фото: ТАССТАСС
Оптимизм трейдеров вызван перспективой увеличения спроса благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров. При этом в Северной Америке и большей части Европы объем перевозок вернулся к допандемическому уровню.
Рубль немного сдал свои позиции. Доллар стоил 72,1 рубля к 21:00 мск. Евро — 87,4 рубля. На российском фондовом рынке царит умеренный оптимизм. О перспективах нефтяного и валютного рынков рассуждает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:
«Котировки нефти могут продолжить рост в начале туристического сезона в развитых странах и на фоне постепенного снятия ограничений на поездки на Западе для вакцинированных. Но в то же время пока рано говорить, что стоимость нефти будет сильно выше 75 долларов за баррель, так как спрос на углеводороды пока остается ниже доковидных значений. Кроме того, ОПЕК+ будет постепенно снимать ограничения на добычу нефти, и также ожидается снятие санкций с Ирана, в результате чего иранская нефть поступит на рынок. Поддержку рублю окажет решение Центрального банка увеличить ключевую ставку. На валютный рынок постепенно возвращается carry trade. Однако есть и риски для российской валюты, они заключаются в итогах заседания ФРС США на этой неделе, на котором могут быть посланы сигналы о постепенном ужесточении монетарной политики в США из-за высокой инфляции, что может увеличить силу доллара на рынке форекс, в том числе и по отношению к рублю. Также предстоящий российско-американский саммит на высшем уровне несет риски для российской валюты, потому что мировоззренческие расхождения между сторонами настолько велики, что мало кто верит в суперуспешный результат этого саммита. Но если сторонам все-таки удастся достичь хоть каких-то договоренностей, это может способствовать росту рубля, однако все зависит от результатов саммита. Пока же, я думаю, курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 71,5-73 рубля за доллар».
Нефтяные котировки продолжат свой рост, а в отношении рубля оптимизма нет, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций:
«На рынке нефти беспрецедентная ситуация. Во-первых, Россия присоединилась к ОПЕК, что было само по себе аномально за все время существования рынка нефти и ОПЕК. Во-вторых, на данный момент североамериканские нефтяные добытчики не планируют увеличивать добычу, и фактически к ОПЕК присоединены еще и североамериканские добытчики. Учитывая тот факт, что сейчас спрос на автомобильное топливо в целом выше в некоторых странах, чем до ковида, поскольку люди стремятся путешествовать и передвигаться, и учитывая, что на рынок не вернулось еще несколько миллионов баррелей, то есть на рынке благодаря России и ОПЕК повышенный дефицит нефти, то, даже учитывая риск Ирана, рынок нефти бурлит. Конечно, ключевой элемент игры сейчас — это терпеливый Федрезерв. Я думаю, что Федрезерв останется терпеливым к инфляции, будет по-прежнему подогревать и разогревать экономику и рынок нефти продолжит бурлить и подниматься. Рубль становится из-за этого интересным, поскольку рубль — это ликвидная ставка при принятии решения о том, каким образом играть на рынке нефти на повышение. Но есть проблема. Эльвира Набиуллина и Центральный банк активно зажимают процентные ставки, и это выглядит не очень перспективно для экономики, поэтому, я думаю, что перспектива нефти хорошая, перспектива рубля на данный момент для меня непонятна. Может быть, саммит Путина и Байдена прольет какой-то свет на ситуацию».
Биткоин подорожал более чем на 12%, и его стоимость перевалила за отметку в 40 000 долларов. Рост котировок произошел после того, как основатель Tesla Илон Маск пообещал, что компания опять может начать принимать оплату в этой криптовалюте.
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