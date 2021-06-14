Аналитики предупредили о рисках для рубля

Оптимизм трейдеров вызван перспективой увеличения спроса благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров. При этом в Северной Америке и большей части Европы объем перевозок вернулся к допандемическому уровню.