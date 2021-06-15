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Цена нефти марки Brent достигла максимума за два года

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22:57 по московскому времени цена фьючерсов на нефть Brent выросла до $74.14 за баррель.
Цена нефти марки Brent поднялась выше $74 за баррель
Фото: DepositphotosDepositphotos
Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала 15 июня до $72,09 доллара за баррель.
Специалисты связывают рост рынка нефти с заявлением МИД Ирана о том, что переговоры по ядерной сделке не зашли в тупик и что Тегеран заявил, что достиг договоренности с США относительно отмены санкций в отношении его промышленных секторов, включая энергетику.
Ранее сообщалось, что Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей. Накануне цены на нефть премиальных марок достигли самого высокого уровня с октября 2018 года, при этом стоимость нефти марки WTI превысила $71, чему способствовал улучшенный прогноз спроса, поскольку ускорение вакцинации от коронавируса помогло снять часть ограничений на поездки в Европу и США.
Рынки,Цена на нефть,МИД,
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