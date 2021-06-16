Фьючерсы на золото закрылись на самых низких уровнях за месяц

Фьючерсы на золото во вторник упали в ожидании результатов заседания ФРС , которое может определить динамику финансовых рынков в течение нескольких следующих месяцев.

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Котировки золота в понедельник упали на опасениях относительно возможного начала сворачивания мягкой денежно-кредитной политики ФРС, отметил Лукман Отунуга из FXTM.

“Уровень котировок в конце этой недели, вероятно, будет в значительной степени зависеть от заседания ФРС по денежно-кредитной политике”, — добавил он. В среду ФРС опубликует заявление по денежно-кредитной политике по итогам двухдневного заседания.

“Если центральный банк сохранит склонность к мягкой денежно-кредитной политике и продолжит говорить о том, что ускорение инфляции кратковременно, цены на золото могут снова испытать на прочность психологически важную отметку 1900 долларов, — заметил Отунуга. – Между тем любой намек на обсуждение возможного сворачивания стимулирования или на склонность некоторых руководителей ФРС к более жесткой политике, может нанести урон ценам на золото”, и котировки могут снова упасть ниже 1855 долларов.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 9,50 доллара, или 0,5%, до 1856,40 доллара за унцию. Это самый низкий уровень закрытия с 14 мая. В понедельник цены упали на 0,7%.

Июльские фьючерсы на серебро снизились в цене на 35 центов, или 1,2%, до 27,69 доллара за унцию.

На этой неделе цены на золото находятся под давлением на фоне небольшого роста доходности казначейских облигаций. На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций составляла примерно 1,51%.

“Доходность казначейских облигаций отскочила от недавних минимумов. Это говорит об опасениях некоторых инвесторов относительно того, что ФРС может в скором времени просигнализировать о начале сворачивания стимулирования экономики. Кроме того, это влияет на котировки золота – в последнее время они находятся под давлением”, — добавил Хаджикириакос.

За истекший период 2021 года цены на золото снизились на 2% и пока не могут удержаться выше отметки 1900 долларов за унцию.

Доходность казначейских облигаций в последнее время относительно низкая, а золото не смогло продемонстрировать значительный рост, что усиливает опасения быков, отмечает Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote.

“Если сочетание низкой доходности казначейских облигаций и ускорения инфляции не сможет привести к росту цен на золото, то стоит обратить внимание на более рискованные активы, приносящие более значительную доходность”, — добавляет аналитик.

Цены на золото демонстрировали рост в течение некоторого времени после выхода данных по розничным продажам в США и индекса цен производителей.

Розничные продажи в США в мае упали на 1,3%. Падение показателя может говорить о том, что федеральные налогово-бюджетные стимулирующие меры больше не оказывают поддержку экономике, однако потребители все же тратят намного больше денег, чем год назад.

Оптовые цены в США в мае выросли пятый месяц кряду. Это может быть признаком того, что инфляционное давление, связанное с открытием экономики США, вероятно, будет сохраняться и летом. Индекс цен производителей в мае вырос на 0,8%.

Между тем производственный индекс Нью-Йорка, отражающий общие условия для ведения бизнеса в штате, в июне упал на 6,9 пункта до 17,4. Промышленное производство в США в мае отскочило на 0,8%, согласно опубликованным во вторник данным.