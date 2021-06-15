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Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

ТАСС
3 часа назад
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
$70 достигла цена российской нефти
Фото: ReutersReuters
Согласно данным агентства, цена Urals достигла отметки $70,1 за баррель на северо-западе Европы 11 июня (CIF Rotterdam), а уже 14 июня эту отметку она преодолела и в регионе Средиземноморья (CIF Augusta).
Urals растет вслед за эталоном Brent, но пока сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Так, на Северо-Западе спрэд к Brent составляет $1,65 за баррель, в Средиземноморье - $1,95 за баррель.
Последний раз Urals торговалась выше $70 за баррель в северо-западном регионе 22 мая 2019 года, а в Средиземноморье - 28 мая 2019 года. Urals преодолела отметку в $65 за баррель в марте 2021 года.
Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, установленной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена составляет $43,3 за баррель.
Рынки,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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