Цена нефти Urals превысила $70 впервые за два года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европейском регионе впервые за два года поднялась выше $70 за баррель.

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Такой показатель зафиксировали на торгах в минувшую пятницу, 11 июня, а затем в понедельник, 14 июня. Преодолеть отметку в $70 российской нефти не удавалось более двух лет. Подорожание происходит на фоне роста стоимости нефти Brent, которая тоже побила двухлетний рекорд в начале июня.

Цена на российскую экспортную нефть Urals достигла отметки $70,1 за баррель на Северо-Западе Европы в пятницу, 11 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

В понедельник, 14 июня, нефть преодолела эту отметку и в Средиземноморском регионе. Последний раз стоимость нефти Urals была выше $70 за баррель на Северо-Западе Европы 22 мая 2019 года, в регионе Средиземноморья — 28 мая того же года.

Преодолеть отметку в $65 российской экспортной нефти удалось только в марте 2021 года. Стоимость Urals растёт вслед за эталоном Brent, отмечает агентство, однако пока уступает североморской смеси.

Разница между ценами на Северо-Западе Европы составляет $1,65 за баррель, а в Средиземноморье — $1,95 за баррель. Эксперты связали рост котировок с несколькими поводами.

Первый заключается в оптимизме на мировом рынке, связанном с ожидаемым ростом спроса на энергоносители на фоне выхода экономик из кризиса, второй — в сокращении запасов сырья в США, заявила «Известиям» аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова

Она добавила, что немаловажную роль играет и фактор слабого американского доллара.

Директор по развитию в России TradingView Inc. Виталий Кирпичев, в свою очередь, связал рост цен на нефть с восстановлением спроса при наличии ограничений по добыче, ранее установленными странами — участницами ОПЕК

Помимо этого, на стоимость нефти влияет возвращение автомобильного трафика к допандемийному уровню и рост числа авиарейсов.

Российский Минфин проводит сделки на валютном рынке в соответствии с бюджетным правилом, анализируя разницу между фактической ценой российской экспортной нефти Urals и базовой ценой, установленной в федеральном бюджете.

В 2021 году последний показатель составляет $43,3 за баррель. Несмотря на рост нефтяных котировок, экспортные доходы российских предприятий не превышают прошлогодних показателей, отметил портал Finanz.ru.