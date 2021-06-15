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Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Прайм
26 минут назад
Если переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля, заявил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
Эксперт допустил укрепление рубля после саммита в Женеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, сейчас на рынке есть предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.
Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения у россиян последних ожиданий об открытии границ.
Во-вторых — более низкие выплаты дивидендов за 2020 год на фоне растущей выручки экспортеров.
В-третьих, — высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро. Они обуславливают привлекательность операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.
"Таким образом, если переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и ответы лидеров стран на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепления рубля может продолжиться", — отметил аналитик.
Впрочем, с учетом вероятного укрепления доллара на мировой арене, укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, нежели к американской валюте, подытожил он.
Рынки,Максим Петроневич,Ханты-Мансийский банк "Открытие",
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