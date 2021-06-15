Эксперт допустил укрепление рубля после саммита в Женеве

Максим Петроневич. Если переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля, заявил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие"

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По его мнению, сейчас на рынке есть предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.

Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения у россиян последних ожиданий об открытии границ.

Во-вторых — более низкие выплаты дивидендов за 2020 год на фоне растущей выручки экспортеров.

В-третьих, — высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро. Они обуславливают привлекательность операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.

"Таким образом, если переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и ответы лидеров стран на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепления рубля может продолжиться", — отметил аналитик.