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Глава «Газпром нефти» заявил о вероятном крахе мировой экономики

Ura.Ru
1 час назад
Резкое прекращение вложений в нефтяную отрасль, как того требуют экоактивисты, может вызвать крах мировой экономики. Об этом журналистам заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Глава «Газпром нефти» раскрыл условия для краха мировой экономики
Фото: ТАССТАСС
«Нельзя нам резко прекратить инвестиции в добычу нефти. Если это произойдет завтра, то просто произойдет крах мировой экономики», — цитируют его «Ведомости». Дюков отметил, что рост потребления нефти в мире будет продолжаться еще до 2030 года.
По его словам, нефтедобыча, в отличие от нефтепереработки, требует регулярных инвестиций, потому что старые месторождения истощаются и необходимо разрабатывать новые. Поэтому «Газпром нефть» пока не собирается пересматривать свою инвестпрограмму. Ранее стало известно, что цена нефти Brent поднялась выше 74 $ впервые за два года, сообщает RT.
Рынки,Александр Дюков,Газпромнефть,Ведомости,
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