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Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты

News.ru
3 часа назад
Рост цен на продукты за год составил до 7,4%. На непродовольственные товары темпы роста составили до 6,68%, сообщается в майском выпуске вестника регулятора «Динамика потребительских цен».
Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Как сказано в публикации, годовые темпы прироста цен на продукты питания увеличились до 7,40 % (+0,85 п.п. по сравнению с апрелем). На непродовольственные товары — до 6,68% (+0,52 п.п.). Что касается годового прироста цен на услуги, он практически не изменился и составил 3,29%.
Годовая инфляция в мае выросла до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года.
Как сообщалось ранее, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Речь идёт о товарах из группы социально значимых.
Рынки,Виктор Евтухов,Центральный банк России,
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