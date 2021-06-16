Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты

Рост цен на продукты за год составил до 7,4%. На непродовольственные товары темпы роста составили до 6,68%, сообщается в майском выпуске вестника регулятора «Динамика потребительских цен».

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Как сказано в публикации, годовые темпы прироста цен на продукты питания увеличились до 7,40 % (+0,85 п.п. по сравнению с апрелем). На непродовольственные товары — до 6,68% (+0,52 п.п.). Что касается годового прироста цен на услуги, он практически не изменился и составил 3,29%.

Годовая инфляция в мае выросла до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года.