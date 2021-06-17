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Курс доллара вырос до 72,7 рубля

ТАССиещё 2
34 минуты назад
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13,75 копейки и составил 72,7 рубля.
Курс доллара вырос до 72,7 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс евро снизился на одну копейку и составил 87,1 рубля.
Рынки,Московская биржа,
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