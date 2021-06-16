Нефть Brent подорожала до $74,64 за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах "черного золота" в США, нефть марки Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 72,71 доллара.

Цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений.