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Нефть дорожает после выхода данных о резком снижении её запасов в США

Прайм
1 час назад
Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах "черного золота" в США, нефть марки Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Нефть Brent подорожала до $74,64 за баррель
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 72,71 доллара.
Цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.
В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений.
"В течение месяца это был прямой путь вверх для нефти, питаемый оптимизмом по поводу роста потребления, поскольку глобальная вакцинация продолжается всерьез. Мы видим, что рынок испытывает дефицит предложения на оставшуюся часть 2021 года и может достигнуть пика в 80 долларов за баррель до конца года", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли.
Рынки,Bloomberg,
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