Финансист Бьюрри предрек рынку «величайший пузырь в истории»

Финансист Майкл Бьюрри заявил, что на рынке надулся самый большой пузырь в истории. Своими мыслями он поделился в Twitter.

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Напомним, что ранее Бьюрри предсказал ипотечный кризис 2008 года. Он также стал прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение».

Бьюрри подчеркнул, что за время его более чем двухмесячного отсутствия в Twitter его опасения насчет распространения спекуляций усилились.

«Люди всегда спрашивают меня, что происходит на рынках, — написал Бьюрри в соцсети. — Тут все просто. Везде величайший спекулятивный пузырь всех времен», – написал он.

В своей публикации он также вставил хештег FlyingPigs360. Как сообщает Business Insider, хештег является отсылкой к поговорке об инвестировании: «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней режут».

Издание делает акцент на том, что финансист много раз обвинял инвесторов в жадности и спекуляции, а также в погоне за нереалистичной прибылью.

Бьюрри не так давно заявил о том, что не будет пользоваться Twitter. В марте он сообщил, что принял решение отказаться от постов в соцсети из-за визита к нему представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 6 апреля он удалил свою страницу.