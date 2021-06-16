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Финансист Бьюрри предрек рынку «величайший пузырь в истории»

Лера Букина
1 час назад
Финансист Майкл Бьюрри заявил, что на рынке надулся самый большой пузырь в истории. Своими мыслями он поделился в Twitter.
Финансист Бьюрри предрек рынку «величайший пузырь в истории»
Фото: ReutersReuters
Напомним, что ранее Бьюрри предсказал ипотечный кризис 2008 года. Он также стал прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение».
Бьюрри подчеркнул, что за время его более чем двухмесячного отсутствия в Twitter его опасения насчет распространения спекуляций усилились.
«Люди всегда спрашивают меня, что происходит на рынках, — написал Бьюрри в соцсети. — Тут все просто. Везде величайший спекулятивный пузырь всех времен», – написал он.
В своей публикации он также вставил хештег FlyingPigs360. Как сообщает Business Insider, хештег является отсылкой к поговорке об инвестировании: «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней режут».
Издание делает акцент на том, что финансист много раз обвинял инвесторов в жадности и спекуляции, а также в погоне за нереалистичной прибылью.
Бьюрри не так давно заявил о том, что не будет пользоваться Twitter. В марте он сообщил, что принял решение отказаться от постов в соцсети из-за визита к нему представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 6 апреля он удалил свою страницу.
Также стоит указать на ник Майкла Бьюрри в Twitter – Кассандра. Именно так в древнегреческой мифологии звали царевну, которая была наделена даром пророчества. Однако ее предсказаниям никто не верил.
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