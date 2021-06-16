Финансист Бьюрри предрек рынку «величайший пузырь в истории»

Финансист Майкл Бьюрри заявил, что на рынке надулся самый большой пузырь в истории. Своими мыслями он поделился
в Twitter.
Напомним, что ранее Бьюрри предсказал ипотечный кризис 2008 года. Он также стал прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение».
Бьюрри подчеркнул, что за время его более чем двухмесячного отсутствия в Twitter его опасения насчет распространения спекуляций усилились.
«Люди всегда спрашивают меня, что происходит на рынках, — написал Бьюрри в соцсети. — Тут все просто. Везде величайший спекулятивный пузырь всех времен», – написал он.
В своей публикации он также вставил хештег FlyingPigs360. Как сообщает
Business Insider, хештег является отсылкой к поговорке об инвестировании: «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней режут».
Издание делает акцент на том, что финансист много раз обвинял инвесторов в жадности и спекуляции, а также в погоне за нереалистичной прибылью.
Бьюрри не так давно заявил о том, что не будет пользоваться Twitter. В марте он сообщил, что принял решение отказаться от постов в соцсети из-за визита к нему представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 6 апреля он удалил свою страницу.
Также стоит указать на ник Майкла Бьюрри в Twitter – Кассандра. Именно так в древнегреческой мифологии звали царевну, которая была наделена даром пророчества. Однако ее предсказаниям никто не верил.