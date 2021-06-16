Заявления Путина ускорили рост рубля

Евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи

По состоянию на 18.58 мск, евро торговался на уровне 86,96 рубля. Доллар стоил 71,76 рубля.

В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек.

Российская валюта росла в течение всей среды против доллара и евро, колеблясь около многомесячных максимумов.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают дорогая нефть и российско-американский саммит в Женеве.

И президент России Владимир Путин, и его американский коллега Джо Байден оценили встречу позитивно.

На пресс-конференции Путин сообщил о прорывах, которых удалось достигнуть на переговорах. Так, послы России и США возвращаются к своей работе.

Аналитики в преддверии саммита заявляли, что любой исход саммита Россия-США, кроме явного негатива, продолжит оказывать поддержку российской валюте, так как будет означать ослабление внешнеполитических рисков.