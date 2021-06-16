Заявления Путина ускорили рост рубля

Евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи
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По состоянию на 18.58 мск, евро торговался на уровне 86,96 рубля. Доллар стоил 71,76 рубля.
В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек.
Российская валюта росла в течение всей среды против доллара и евро, колеблясь около многомесячных максимумов.
Фундаментальную поддержку рублю оказывают дорогая нефть и российско-американский саммит в Женеве.
И президент России Владимир Путин, и его американский коллега Джо Байден
оценили встречу позитивно.
На пресс-конференции Путин сообщил о прорывах, которых удалось достигнуть на переговорах. Так, послы России и США возвращаются к своей работе.
Аналитики в преддверии саммита заявляли, что любой исход саммита Россия-США, кроме явного негатива, продолжит оказывать поддержку российской валюте, так как будет означать ослабление внешнеполитических рисков.
«Итоги встречи могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же она закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка, вызвав серьезные распродажи рублевых активов», - говорил аналитик «БКС Инвестиций» Дмитрий Бабин
в комментарии «Прайм»
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