Чьим прогнозам по криптовалюте стоит верить

Экономист Виктор Скаршевский заявил, что на рынке криптовалют не работают привычные правила экономики, и посоветовал прислушиваться к заявлениям Илона Маска и «инстаграмщиков» перед вложениями. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Капитал».

«Сейчас некоторые биржевые гуру говорят о том, что нужно уже отменять классическую экономику, экономическую теорию классическую, < > потому что люди и рынки действуют настолько иррационально, что никакие здравые расчета, оценки, тенденции, они не играют вообще никакой роли», - заявил Скаршевский.

В качестве примера он привел кафе из маленького американского города с 35-ю тысячами годовой выручки.

«Но его акции чуть ли не десятки миллионов долларов стоят, потому что взяли, раскрутили, людям понравилось - торговля акциями приносит доход», - отметил эксперт.

Также он упомянул криптовалюту Dogecoin.

«Тот, кто придумал, он так и написал: «Это шутка». Там какой-то мемчик с собачкой. Так капитализация 60 миллиардов долларов на пике», - подчеркнул он.

По мнению Скаршевского, в ситуации с криптовалютами логика, экономика и здравый смысл не играют никакой роли.

«Если кто-то говорит, что он может предугадать, проанализировать и начертить какой-то график по будущей стоимости криптовалютного рынка Я знаете смогу кому только здесь поверить? Какому-нибудь инстаграмщику, у которого десять миллионов подписчиков. Он напишет, что он купил какую-то криптовалюту, и она сразу пойдет вверх. Либо как товарищ Маск скажет, что что-то там биткоин не очень экологичный», - заключил он.

Стоимость биткоина резко упала в мае (до 37 тысяч долларов) после отказа Tesla от приема биткоинов к оплате, а также на фоне заявления Маска о возможной продаже биткоин-активов. Он критиковал высокое потребление электроэнергии, которое необходимо для биткоин-транзакций.